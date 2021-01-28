2歲童幼兒園遭虐雙腿多處淤青 下手園長否認體罰 家長怒告（翻攝 臉書粉專 靠北幼兒園）

新竹市一名家長，上網爆料指稱，2歲的兒子因為其他同學嘔吐，幫忙擦拭嘔吐物，卻遭到園長暴力體罰，造成雙腿大腿兩側有大面積黑青淤傷。家長不滿對園長提告傷害罪，教育處表示，一旦判決確定，將進一步對幼兒園進行處分。

新竹市這名家長，在臉書粉專「靠北惡質幼兒園」爆料指出，去年11月，2歲孩子在幼兒園被體罰受傷。事後動手體罰的園長宣稱是了阻止男童熱心幫忙擦拭同學嘔吐物，所以用4隻手指頭加手掌捏大腿、用大面積的方式比較不會傷害孩子的方式處罰。原PO在文中跟兒子道歉說，「對不起兒子，我不該教你要幫忙同學。」

原PO同時也提出質疑「行為人是園長，園長是專職專任，卻在帶幼幼班，新竹市政府教育處不用開罰嗎？」，此外，「這件新竹市教育處己在1月11日開罰行為人24萬，但是為何不罰園所連帶責任？」，而且「裁罰只公告在新竹市學前教育網，不公開在教保網，為什麼？」。小孩被打傷的照片曝光，引起其他家長憤怒痛批園方放任不當體罰，並譴責下重手的園長。

2歲童幼兒園遭虐雙腿多處淤青 下手園長否認體罰 家長怒告（翻攝 臉書粉專 靠北幼兒園）

據「ETtoday」報導，案發時園長正處理班上一位學生嘔吐物，2歲男童見狀上前幫忙，不斷抽出衛生紙想協助清理卻被制止，園長見男童不聽話，出手打了男童。家長知情之後，找上教育處。但園長說法反覆，先是向家長坦承對男童「輕輕打」，後來又改口對教育處人員強調「沒有打」，由於事發處並無監視器畫面，全案已經進入司法程序。新竹市教育處表示，已對這名施暴的園長開罰24萬元，未來若司法判決確定，就會針對幼兒園進行處分。

(中時新聞網)