近期疫情在國內突然爆發，民眾從防疫保單的上架也突然對保險更為重視，認為不止要保單買的對、更要保的快，便利、精確成為必要！港台保險科技公司OneDegree Global，今（27）日表示，新冠肺炎疫情帶動消費者行為轉移至網路，網路投保也成為購買保險的新趨勢，因此將創新的保險核心科技，攜手康健人壽，打造符合現階段民眾喜好和需求的保險數位平台。

根據GlobalWebIndex的調查，顯示網投族群的主動性高，家庭收入和教育程度也都偏高，年輕網投族群更格外注重「流程體驗」。OneDegree Global共同創辦人梁德源表示，因此與康健人壽合作，透過其在地保險商品設計經驗的優勢，以及熟悉台灣消費者對於保障的需求，結合OneDegree Global的國際經驗，打造更流暢的網路投保介面。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，積極透過跨界和不同產業的夥伴攜手合作，深入洞悉不同族群的需求和喜好，提供量身打造的產品與服務。此次借重OneDegree Global的專業團隊，估計可以精準掌握數位客群和喜好，並將之運用在產品上。

(工商 )