開發金(2883)第二次公開收購中壽股權應賣申請於今(2月2日)下午3:30結束。依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第二十二條及重訊第四條第38款規定，開發金將在2月3日凌晨00:00-07:00公告「公開收購人於公開收購期間屆滿公告事項」。

開發金表示，此次公開收購若能成功達成預定收購數量，中壽將成為金控持股過半之子公司，對獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益，未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。

開發金目標為在本屆董事任期內，也就是2022年6月底前完成中壽納入100%子公司。開發金於2017年9月以每股35元，展開第一次公開收購中壽股權8.8億股，約占發行股份之25.33%，此次為第二次公開收購，每股收購價23.6元，收購股數上限為10億股，若達到收購上限，取得21.13%股權，綜合持股比例更進一步拉到55.95%。

(時報資訊)