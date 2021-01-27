部立桃園醫院群聚感染持續擴大匡列人數，國外入境這兩天也進入最高峰，防疫措施繼續提高強度，據了解，交通部今早召集台鐵和高鐵開會，最快明起全程禁止飲食，高鐵停賣自由座，全部改成一般車廂，需劃位才能搭乘。

繼指揮中心昨宣布，禁止外籍人士入境及來台轉機的「鎖國」令延長一個月到二月底止後，交通部今也拍板，禁止在台鐵和高鐵上飲食，且高鐵不賣自由座，台鐵則不賣站票，全案正在陳報中央流行疫情指揮中心核定，最快明天實施。

由於再過12天就是春節連假，高鐵突停賣自由座讓民眾哀嚎，不僅不能享受票價9折優惠，且一定要訂到座位才能搭車，據了解，高鐵已在擬訂自由座改訂一般車廂的規定，將儘速公布。

交通部長林佳龍今天稍早也公開表示，春節將有大量輸運，交通部本來就在評估更嚴格的防疫措施，包括研議提高鐵自由座在春節輸運期間採取對號座，先前自由座的車廂空出的座位，會在適當時候對外開放訂票。需增加班次高鐵也已在規畫，增加調度。

(中時新聞網)