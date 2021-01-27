政院近期資安月報資料顯示，去年11月及12月，連2個月政府骨幹網路威脅情資數量高達近10萬件，引發外界關注。行政院資安處表示，相關數據只是參考，仍需進一步分析研判，才能知道是刺探、攻擊，還是因為部會近期防禦機制變強，所以抓到的資料變多。

為了避免外界過於驚慌，資安處長簡宏偉特別說明，近10萬件的情資，可以算是攻擊的一種，但不能認定就是「刻意性的攻擊」，因為政府機關有資安聯防機制，有些機關蒐集到的情景會分享出來，由資安處整合，然後進行分析。所以行政院的資安月報會將相關情資分為3大類，包括掃瞄刺探、入侵攻擊、及尚需調查類。

他說，去年11月及12月威脅情資比較多，可能有很多原因，包括也許有的部會的防禦機制有強化，所以現在抓到的資料比較多，另外，則是刺探、攻侵真的有變多，但這些都要進一步分析。

資安處表示，資安月報中有「資安事件通報數」，像是去年12月共有52件，這52件指的是機關可能發現系統無法運作，或網站被變更，或個資外洩，依照資安管理法，必需要向中央通報，「這種就是屬於真正的資安事件」；凡是攻擊或刺探沒有成功，都不會是資安事件，有成功的才會是資安事件。

資安處也說，有些資安事件並非因攻擊所產生，例如電力發生問題，系統無法運作也算資安事件，但此時就要看為何無法運作，才能進一步判斷。

依照資安月報統計，去年12月政府領域資安聯防監控回傳之資安監控情資，共有9萬9293件資安監控單，資安事件通報數為52件；而去年11月政府領域資安聯防監控回傳之資安監控情資，共有9萬7988件資安監控單，資安事件通報數量共46件，這2個月的資安監控單數量，是近2年來最高。資安處說，這些是不是新型態的攻擊，或是大規模攻擊的前奏，還要再研判。

(中時 )