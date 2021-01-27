菲律賓甲米地省（Cavite）取消了一項與中資合作總值100億美元（約台幣2800億）的機場升級擴建計畫。

根據路透報導，由中國交通建設公司和菲律賓宏亞公司（Macro Asia）組成的合資企業，是甲美地省機場升級改建工程的唯一競標者，合資金額達100億美元，並在2019年與甲米地省的省政府簽署機場擴建協議。

菲律賓宏亞公司今日﹙27日﹚向菲律賓證交所表示，2020年2月12日發布的桑格里角（Sangley Point）國際機場的擴建計畫已經取消，稱中方沒有為相關計畫傾盡全力。

甲米地省省長雷穆拉（Juanito Victor Remulla）指，該合資企業有三至四項沒達標。他說：「我們認為，這顯示他們無意全力履行機場擴建項目。」

雷穆拉也在臉書貼文表示，將尋求新的合作夥伴，以尋覓私人企業完成機場改建計畫。但雷穆拉澄清，菲中雙方停止合作，與中國交通建設公司被列入美國黑名單無關。

菲律賓總統杜特蒂2016年上任以來，一直與北京當局保持友好關係。甲美地省的機場改建升級計畫，是杜特蒂任內中資參與的最大規模投資標的之一。

(中時 )