華視新聞資訊台自去年12月1日由華視總經理莊豐嘉和公視代總經理徐秋華組成公廣新聞前進52台工作小組後，歷經近2個月餘協商佈局，已於1月28日由中華電視公司董事會通過，將由系統業者中嘉代理華視新聞資訊台，雙方將盡速簽約合作。未來也將由中嘉系統遞件，向NCC國家通訊傳播委員會申請，由華視新聞資訊台遞補現為空頻的52台新聞頻道。

公廣集團前進52台工作小組召集人華視總經理莊豐嘉表示：「經過兩個月不停的溝通協調，很榮幸由台灣最具實力的系統業者中嘉，做為同樣優質的華視新聞資訊台的頻道代理商。未來希望能盡快把優質的華視新聞內容，在52台和觀眾見面。」他也透露，這兩個月來除了和系統業者的商業洽談，華視新聞部也緊鑼密鼓提升戰力，讓華視新聞的優質再升級。未來除了更多即時最新的新聞內容，有別於傳統新聞台規劃，華視新聞資訊台將會有優質的談話節目和專題內容，結合公廣集團的資源，加入公共電視台嚴選的新聞性節目，以及廣納公視台語台、客家電視台的優質內容。此外，也將逐步規劃英語、東南亞語新聞，服務多元族群，多元全面向呈現客觀真確的新聞資訊給觀眾。

華視總經理莊豐嘉（左）、公視代總經理徐秋華一同現身。（華視提供）

華視新聞堅守新聞自律規範，落實合理查證與新聞平衡報導，自2019年5月起和台灣事實查合中心合作，並製播「打假特攻隊」新聞專題為民眾查證假新聞，在2020總統大選電視台報票觀眾報告中與公視共同獲選為最可靠的電視台。此外，為更落實新聞客觀與公共價值，針對華視新聞製播內容及流程規費將設立外部公評人，由專家監督、糾舉並提供建議，預計將由中正大學傳播學系教授羅世宏、台大新聞研究所教授王泰俐，以及臺北科技大學智財所副教授江雅綺擔任3位外部公評人。

(中時 )