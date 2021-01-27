高雄巿長陳其邁27日臉書Po文，指與疫情指揮中心同仁到高醫，檢視醫院感控及防疫措施，為感謝第一線人員的付出與辛勞，高雄市政府宣布加碼防疫津貼。

陳其邁說，高雄已有507位醫師、護理、放射、藥師及檢驗等醫事職類人員，自願在最危急的時刻，投入第一線照顧病患的行列。

相挺醫護，高雄市政府加碼防疫津貼包括：

1. 感念醫院所有同仁在新冠肺炎肆虐下的高風險仍秉持專業犧牲奉獻，對於執行業務期間不幸暴露而被匡列「居家隔離」者，發給每人3萬元慰助金；經「確診感染」者發給每人10萬元慰助金。

2. 慰勉高雄市12家指定隔離醫院以及11家指定採檢醫院2／11除夕至2／14初三年節期間堅守崗位無私付出，加發春節防疫津貼：

「專任醫療小組」照顧確診個案的醫護及專責放射、感控師每人每日1000元。

收治通報或疑似個案，春節期間出勤的醫事及相關人員(包含清潔人員等)發給每人每日500元。

3. 感謝市府防疫團隊（含防疫計程車、救護車等）2／11除夕與2／11春節出勤者每人每日發給1000元防疫津貼。

(中時 )