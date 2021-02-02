美媒報導，數百封暴力與性威脅的電子郵件和語音留言對準加州州長紐松和家人及其成立的酒莊事業，疑與防疫樹敵有關，警方已進行深入調查並嚴陣以待。

根據「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）取得的電子郵件和語音留言，相關內容除威脅加州州長紐松（Gavin Newsom）與妻兒，其中有郵件揚言要焚燒紐松擁有的PlumpJack集團旗下的酒莊。

PlumpJack Group是1992年紐松成立的觀光服務企業。

匿名受訪的員工代表對沙加緬度勤奮者報說：「其中一些死亡威脅的語氣和言語令人震驚。」另有些訊息是針對州長妻子的暴力性威脅。

紐森緊急服務辦公室發言人佛格森（Brian Ferguson）以書面聲明證實這些威脅。他指出：「地方、州、聯邦的執法機關對於任何對民選官員的威脅，包括公共和私人財產，都會嚴正、謹慎地監視。」

民主黨籍的紐松對武漢肺炎防疫採取積極措施，成為政壇敵手攻擊的對象，甚至發動罷免他。去年3月紐松頒布全美第一個最嚴格的居家防疫命令，獲得好評，然而民眾對於後續關閉學校、商業活動等防疫命令以及大量失業救濟金遭到詐領感到不滿。

網路謠傳紐松把疫情補助金撥給他自己的企業。「福斯新聞」（Fox News）31日報導，PlumpJack Group是經由聯邦政府、而非加州監管的「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program），獲得約280萬美元（約新台幣7722萬元）貸款。

紐松於2019年上任加州州長，為了減少潛在的利益衝突，他把所有事業交由保密信託（Blind Trust）。在法律上，保密信託禁止他參與企業的日常營運或買賣決策。

福斯新聞指出，紐松面臨共和黨人反對居家防疫令的威脅。外界批評他要求加州人在家防疫，自己卻未能以身作則，像是他去年11月初前往納帕酒鄉的高級餐廳聚眾用餐。

紐松在1月25日突然宣布取消加州實施多時的居家防疫令，重啟多數商業活動、餐館恢復提供戶外用餐。許多專家認為加州還不到解禁的時機，對這樣的決策深感意外，讓紐松又成為被批評的對象。

(中央社)