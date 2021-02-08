據加州聖地亞哥ABC10新聞的報導，在1月份的演習中，美國海軍陸戰隊空中作戰中心(Marine Corps Air Ground Combat Center)約有10磅(4.5公斤)的C-4塑膠炸藥被偷，現在海軍調查局已展開調查。

軍事網(military.com)報導，美國海軍犯罪調查局(Naval Criminal Investigative Service)發言人傑夫·休斯頓( Jeff Houston)說，已展開調查工作。

目前陸戰隊官員正向基地方面進行訊問，包括什麼時候發現炸藥遺失，通常炸藥是如何保管，最近的演習期間，曾注意到哪些可疑人物等等。

不過，因為偵辦工作不公開，因此調查單位不會對外說明目前的辦案進度與案性有關細節。

消息人士說：「基地指揮官正在考慮擴大搜查範圍，直到找到炸藥為止....包括調查組與基地，都已提供破案獎金，以獎勵任何提供線索的人。」

退休的陸戰隊上尉凱利·梅耶（Kelly Mayer）說，這事不能等閒視之，C4的威力是黃色炸藥(TNT)的1.5倍，1磅就能炸毀汽車。

這不是美軍陸戰隊軍用品頭一回遭竊，2019年演習中，北卡羅來納州陸戰隊營地遺失了2挺步槍和1件防彈衣，調查至今仍然無所獲。

(中時新聞網)