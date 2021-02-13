辣模唐明翎日前自曝搭捷運時，曾遭西裝男用下體頂撞，未料與網友分享被性騷擾經驗，竟被酸民嘲諷：「裝聖女、蹭熱度」，讓她截圖揚言提告，此外對於被網友常留言指出她沒有內涵，她則列出「4大才能」反擊：「你有哪些是完勝我的」，立刻引起網友議論。

唐明翎表示求學過程中，拿過的獎狀獎杯將近上百個，包括每學期模範生、國小市長獎、國中畢業生代表、大四全系第二名畢業等，更以傑出校友身分被邀請回母校，分享網紅、模特工作經驗，才華方面，從小參加比賽得過的獎不計其數，經歷方面，大學畢業後靠著存的錢周遊列國，而且絕多數是一個人自助旅行，目前為止去超過30個國家、70個大城市，甚至在YT上分享過不少旅遊影片，才能方面，不僅成立影片團隊，就連自己頻道和IG所有影片，包括腳本盯剪上片都自己來，近年更是積極轉型主持及做韓貨網拍。

唐明翎接著反問酸民，以上有哪些是完勝自己？直言酸民沒內涵又沒長相，所以對長得比較好看的人都會自動貼標籤，並強調粉絲專頁不就是和粉絲分享生活的地方，誰不是將自己漂漂亮亮的一面展現出來，不解為何就成為酸民攻擊的對象，更喊話酸民們：「希望頭腦不要打結，比你好看又比你強的人真的不會太少，透過攻擊別人內涵不會顯得你就比較有內涵，你沒有follow我不會知道我有什麼東西，但也不必急著暴露自己的自卑」，呼籲所有人能當個內外兼具的好人。

唐明翎一席言論獲得網友力挺，紛紛留言：「太容易被嫉妒了啦，很多人總覺得怎麼可能內外兼具，一定有哪方面不妥」、「不用為了不同價值觀的人費心難過，因爲妳真的很棒」、「大家覺得漂亮女生什麼都不會，可能這樣才能平衡他們的心態」，希望她別太把酸民的話放在心上。

(中時新聞網)