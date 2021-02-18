土耳其籍男星吳鳳來台發展多年，2018年領到中華民國身分證，成為「正港台灣人」，更奪下金鐘獎行腳節目主持人獎，星途備受看好，不過卻有酸民嘲諷他是在土耳其混不下去才來台灣，讓他決定不再隱忍做出回應。

吳鳳表示老婆以前是單純上班族，完全不懂什麼是網路霸凌，但嫁給他後才逐漸體會到，除了被批評長相之外，還嘲笑她嫁給外國人，甚至還有人指出吳鳳娶台灣女生，只是為了要拿到台灣身分證，讓夫妻倆是哭笑不得，而老婆如今也逐漸適應網路生態，明白不管做的再好，還是會被酸民攻擊，永遠不可能做到讓所有人都喜歡。

對於被酸民嘲諷：「在土耳其混不下去，所以來台灣！最好要滾回去土耳其等待」，吳鳳表示酸民會在網路攻擊別人，主要是源自於自己不快樂，才會東罵西罵發洩情緒，強調還未看過有智慧的人變成酸民，也提醒所有人不要被酸民影響，專心生活把他們當空氣，畢竟成功才是給他們最棒的禮物，對於老婆勇敢面對酸民嘲諷，讓他期許女兒們有天能一樣成功。

之前老婆被酸民嘲諷「醜到爆」，讓吳鳳霸氣硬起來護妻：「老婆很美」，不禁感嘆網友雖在鍵盤前罵人，但那不代表大部分人心聲，因此把這些酸民的話當成耳邊風，更正能量回應：「因為我相信一句話，我的成就是可以給他們最大的回答」，字句裡展現過人的高EQ。

(中時新聞網)