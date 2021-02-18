藝人小S常會在社群軟體分享日常與粉絲互動，過年期間到好友黑人與范瑋琪家玩時，曬出調侃黑人的影片想要博君一笑，未料卻被網友質疑又喝醉了，對此她不僅立刻駁斥，更揚言：「短期內不發了」，字句中透露著些許無奈。

小S在社群軟體分享一段影片，只見她帶著大女兒Elly到好友黑人玩家耍，一開始便不斷調侃黑人「覺得自己很屌」、「從進門開始到現在，覺得自己是大王」，更直接吐槽「你最近拍的雜誌讓我很想吐」，話鋒一轉，改口誇獎黑人成立台灣新職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」，做出的這番大事業，讓身為好友的她引以為榮，不過卻被黑人反爆料，表示小S一度要用女兒Elly的Instagram帳號，到他的版面留言攻擊，小S眼見計謀被拆穿，更是忍不住放聲大笑，也讓黑人反問：「你該不會有申請假帳號吧」。

雖然兩人鬥嘴畫面笑翻大批網友，不過卻再度被質疑又喝茫，對此小Ｓ回應：「我短期內不發了！發什麼都說我醉了、喝多少啦、茫了吧、講話不清楚了！煩餒！人被冤枉久了會很不舒服！晚安」，言語中透露著些許無奈，對此黑人也急忙跳出來緩頰：「她真的沒喝」，立刻引起網友議論。

小S留言反擊酸民。（圖／小S 徐熙娣臉書）

此外，小Ｓ也出賣范瑋琪素顏的模樣，更咬牙切齒表大女兒Elly很愛乾媽，非得要來乾媽家住不可，讓范瑋琪忍不住笑說：「非要那麼用力嗎？」，甚至爆料到范瑋琪家拜年，結果主人說要先睡一個小時，讓她和Elly只能做其他事情打發時間，幽默風趣的談吐讓粉絲全笑歪。

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(中時新聞網)