嗆小姐姐不敢高空彈跳 輪到自己秒慫腿軟趴跳台

高空彈跳是一項需要十足勇氣的極限運動，日前一名女子在重慶風景區挑戰高空彈跳，起先她一直催促前面一位不敢跳下去的小姐，只見她大聲喊著「一倒就下去了，跳嘛沒事的」接著更直接說要表演給小姐看，結果一站上跳台看到深不見底的山谷，嚇得直往後退，讓一旁的觀眾邊笑她邊鼓譟著「怎麼不跳啊」。

輪到自己上場的時候秒慫腿軟趴跳台

影片開始的女子在排隊等待時邊喊「我幫你數3、2、1，你跳下去！」催促著前一位小姐快點跳，反覆喊著「沒什麼可怕的」、「眼睛一閉就倒下去了」、「so easy你跳嘛跳」，輪到她時她先是做了個暖身操，並表示自己經常高空彈跳，還不耐煩的說剛剛等了半個小時，最後再霸氣的走上跳台說「來吧！都來看我跳」，看似專業又有自信的一連串動作，讓人以為她能快速的一躍而下，殊不知一站上跳台往山谷一看，竟然讓她瞬間秒慫，不但雙手直發抖，還一直搖頭向後退，讓圍觀的人們忍不住吐槽她「小姐姐不要怕嘛，一下就下去了」、「氣勢不能輸阿」。

並且誠心向前一位小姐道歉，笑翻現場民眾

最後她軟腿趴地哭求不敢跳，還跟剛才被她嗆爆的小姐道歉「我剛剛不是故意嚇你的，也不是故意要笑你的」，她也表示自己可以體會到前一位的心情了，拜託大家不要再要她跳下去了，前後態度反差極大，真心懺悔的舉動也惹得現場民眾哄堂大笑，網友也直呼「出一張嘴也是 So easy」、「很多酸民就是這樣啊！很會出一張嘴」、「嘴秋體正直」。