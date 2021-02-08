大年初六新春開工團拜，受疫情影響，宏碁集團創辦人施振榮再次呼籲大家以視訊拜年。他說，落實防疫新生活，未來視訊拜年將成為新常態，透過視訊企業新春團拜可以多點連線且跨區、跨國跨區拜年，值得推廣。

往年大年初六宏碁集團相關企業都會舉辦開工團拜，不過去年受到新冠肺炎疫情影響，首度取消面對面對新春團拜，改用視訊拜年，今年由於疫情仍然持續，因此將再次以視訊方式進行團拜。

過去包括宏碁(2353)、明基友達、緯創(3231)等ABW家族成員在新春開工時，都會分批到創辦人施振榮的家裡拜年，互道祝福。今年在疫情持續下，施振榮特別安排透過宏碁自行開發的sMeet視訊軟體，讓ABW家族成員可以連線拜年。

施振榮表示，透過視訊不僅可以打破北中南的地理限制，讓不同辦公室或廠區進行跨區拜年，甚至還可邀請國外的同仁一同上線拜年，大家在線上不期而遇。他也希望在疫情之下，開風氣之先，推動企業視訊拜年，落實防疫新生活。

(時報資訊)