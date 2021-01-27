「是這個社會沒有是非，還是我的價值觀跟一般大眾不同？」教育處長林政宏談起校長解職，對於校長不知反省、家長支持品格失當的人，感到相當錯愕與難過。(蔡旻妤攝)

「是這個社會沒有是非，還是我的價值觀跟一般大眾不同？」教育處長林政宏談起校長解職，對於校長不知反省、家長支持品格失當的人，感到相當錯愕與難過，他坦言：「如果我自己犯了這些錯，二話不說，立刻離開處長職務！」

林政宏說，每一個人都會犯錯，你我也不例外，沒有誰可以自認完美無瑕，但犯錯不代表萬劫不復，只是應承擔起相應的責任。「不嚴格自律怎麼教育孩子？」身為教育人員，特別是領導者，對自身的道德期許應該有遠高於常人的標準。

「教育無他，唯愛與榜樣」他指出，公私領域的分野，遠不如想像中明確，當我們教育孩子要三省吾身，卻疏於對自己的反思；當我們告訴孩子要勇於認錯，卻害怕自己認錯所帶來的後果，「知恥近乎勇就成為了一句笑話」，這樣的教育環境不是我們應該營造的氛圍。

林表示，無須批判任何人，犯錯總有其錯綜復雜的環境因素或難以啟齒的背景關係，法律上的歸責論罪與社會道德觀感的價值判斷亦非具一致性，所以究責的人還是得從自己做起，因決策產生的行政瑕疵，願接受處分並甘之如飴（指嚴政雍），如有更嚴重的道德情感背叛，離開職務亦應坦然接受（指吳正成），終究日子還得過下去。

「可以沒有朋友，不能沒有是非！」他說，若而自己犯錯或無法超脫情感的羈絆，看不清是非對錯時，那也是應該離開這個職位的時候了，或許屆時可以過得瀟灑自在一些，回首過往，他會很感恩讓他走過這段旅程的長官及夥伴。

(中時 )