走過薪資風波，以及少子化的衝擊，位於高雄市湖內區的東方設計大學找來身兼企業家與教育家的李麗裕幫忙把脈，李麗裕說，他換過肝，家人反對他接手東方，但他基於使命感，想把東方做好，讓東方重新找到出路。

東方設計大學2日舉行米堤飯店集團攜手東方團結誓師大會，李麗裕、豪門文化科技創意公司董事長簡廷在等人出席，見證該大學重新出發。

李麗裕說，雖然他的身體不好，但基於對教育的理念，想要翻轉東方設計大學，化不可能為可能，讓網路上傳聞不實的汙名消失，也讓家長放心將孩子交給學校。

李麗裕認為，台灣已邁入高齡化社會，學校未來應調整策略方向，正視並迎合社會需求，將老年人的需求融入藝術設計，讓設計豐富生活。

曾經設計多座迪士尼主題樂園的豪門文化科技創意公司董事長簡廷在說，希望東方能著重文化領域，這樣才能吸引世界民眾的目光。他經營的理念是「要五毛、給一塊」，就是不計成本，把事情做到做好，也因此屢次得到海外市場的青睞。他希望該校高層注意創意、公益與生意（經營）等方面，不只要翻身，還要永續經營。

校方表示，東方設計大學與米堤集團未來合作的方案，須待進一步由李麗裕詳細規畫，以及在資金上如何幫助該校後，才能提出，應該在今年2月底前會明朗一些。

(中時 )