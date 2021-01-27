是元介27日在臉書貼出文章，左手包著石膏的照片，透露「我把我身上的一部分切除了」，透露左手上的脂肪瘤，近日在運動後會不舒服，先前分別至皮膚科、整型外科檢查後決定切除。原以為只是簡單小手術，沒想到切開皮膚當下，才發現脂肪瘤長在靜脈旁，必須先切開靜脈將腫瘤取出，再縫合靜脈，原1小時的手術拉長到2個多小時。
是元介與手上脂肪瘤相處多年，他在臉書寫下：「雖然從出生就跟著我，但我一點也不喜歡它，每次戴手錶，運動都好不舒服，想拿掉它很久了」，回想手術過程，他說：「首次的局部麻醉好奇妙，原本以為手術很簡單，切開之後才知道是靜脈瘤，眼睜睜看著靜脈切斷，取出瘤，再縫合靜脈，我居然就這樣看著，好像不是我的手一樣」，尤其切斷靜脈瞬間血液噴出，醫師趕緊用止血鉗止住，驚悚畫面他也全程目睹。
經紀人表示，是元介開刀時由母親陪同，而脂肪瘤手術幸好處理得早，醫師透露若再拖，有可能壓迫神經，嚴重可能導致手臂麻痺沒知覺。剛好他剛拍完一部短片，近期手術後，其他工作待農曆年後在開工，先讓他好好休息養傷。
(中時 )
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