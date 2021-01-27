由於日本政府針對新冠肺炎疫情採取更加嚴厲的入境措施，因此原本計畫在3月4日進行的東京奧運測試賽也被迫延期了。

日本《共同社》報導指出，原定3月4日舉辦的東京奧運花式游泳測試賽，由於日本政府已經禁止沒有居留資格的外國人入境，因此國際游泳總會與日本游泳協會認為這個測試賽已經很難如期舉辦了。

原本包含西班牙在內的10個國家與地區的運動員打算按照既定行程前往日本參賽，而比賽地點就是去年10月啟用的東京水上中心，這個測試賽將決定雙人賽和團體賽的東奧參賽名額。

據了解，這個測試賽可能會延後至4月或是5月再辦，而其他17項測試賽也將在4-5月密集舉行，加上日本政府正在研議包含東京都在內的11個督道府縣的緊急狀態延長1個月，如此一來，對於日本政府與東京都的防疫將是一項嚴苛考驗。

幸好的是，日本境內疫情有趨緩態勢，25日新增病例自去年12月28日以來首次低於3000個案例，疫情最嚴重的東京都新增病例為618例，也是自去年12月28日以來首次低於700例，接下來就看日本政府能否真正控制住疫情發展，否則就算是測試賽如期舉辦，各國參賽選手也恐怕會畏懼膽怯吧！

(中時 )