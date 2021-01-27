高雄旗山曾是台灣香蕉產業的重鎮，曾創下香蕉外銷輝煌紀錄的青果合作社「旗一辦事處」日前遭拆除，在地文史團體尊懷基金會感到不捨，質疑高市府文化局審議時未查看就喊拆，因此提出文資新事證，盼保留珍貴建築；文化局表示，因該新事證不具參考價值，拆除作業不會改變。

尊懷文教基金會指出，「旗一辦事處」建築物背後述說旗山地區乃至台灣香蕉產銷的歷史淵源和文化路徑，應該為旗山保存此一文化資產；專員王繼強表示，高市府文化局未進行詳查，就做出建物不具文資價值的決議，他因此提出再審要求，盼能夠停止拆除作業。

王繼強說，再審資料中，他強調細數青果社的香蕉帶狀空間幾乎絕跡，里港、美濃等設施均不存在，台灣當前推動地方創生政策，文化部在文化路徑的推動，旗山旗一辦事處將是亞洲「香蕉文化路徑」的一支重點。

文化局文化資產中心主任李毓敏說，文化局接獲該建物將拆除後，已於1月22日邀集專家學者組成專案小組現勘，綜合評估未達法定文化資產價值基準。

李毓敏說，尊懷基金會事後提出的新事證，內容僅在說明青果合作社「旗一辦事處」的歷史文化及外觀，不具再審參考價值，拆除作業不會暫停。

(中時 )