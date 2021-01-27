電線落水同時奪走父女生命，這起意外發生在美國加州洛杉磯，一名53歲男子聽到爆炸聲，他出外查看，原來是電線被風吹落，未料男子不小心碰到電線，當場被電暈，而女兒想救父親，沒注意旁邊有水，導致父女倆都被電死的悲劇。

事發於25日凌晨，男子特哈達(Ferdinand Tejada)聽到屋外電線掉落的爆炸聲，外出查看卻慘遭電暈，女兒珍妮（Janine Reyn Tejada）聽聞聲響，當下也沒多想，隨即衝上前試圖拯救父親，由於當時正在下雨，珍妮沒注意電線旁邊有水，結果碰到水後也不幸被電死。

特哈達妻子說，當時丈夫聽到屋外傳來爆炸聲同時聞到煙味，才出門查看，當下自己也受到電流衝擊，不過她馬上逃脫，幸運保住生命，特哈達妻子馬上打電話報警，警方要她千萬別亂動，更不要摸電線，待警方抵達現場後，在家中後院找到2具遺體。

根據外媒報導，當地消防局表示，抵達現場時電線裡仍有電，隨即請水電局先將該區域斷電，才可以靠近命案現場。對此，附近鄰居也嚇壞，當時聽到爆炸聲，以為只是一般斷電，想不到有人竟因此喪命。

(中時新聞網)