新冠肺炎疫情帶動遊戲需求躥揚，並加速企業擁抱雲端運算服務，微軟26日公布的會計年度第二季（至2020年12月底止）業績，營收和獲利雙雙超越市場預期。

微軟會計年度第二季淨利較一年前同期勁升33％，金額達155億美元，輕鬆超越分析師預估的126億美元。該季營收攀升17％至431億美元，表現大幅優於市場預估的402億美元。

疫情掀起遠端工作與線上學習趨勢，微軟表示，除了遊戲與雲端運算服務外，消費者對Surface筆記型電腦的需求亦十分強勁。此外，微軟Teams協作軟體具備視訊會議、聊天和通話功能，疫情期間也受到用戶愛用。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）26日指出，「過去一年，我們見證第二波數位轉型席捲各家企業和產業。」

展望本季（1至3月），微軟預估營收介於403.5億至412.5億美元之間，中間值為405億美元，意味著年增幅達16.5％，明顯高於Refinitiv調查分析師意見預估的387億美元。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，預期本季遊戲業務可望年增40％，Surface筆電銷售將有兩位數的增幅。

納德拉大力推動雲端事業，是微軟享受多年營收成長的關鍵。微軟表示，年度第二季Azure雲端服務營收躥升50％，優於前一季的48％。

就部門別來看，涵蓋Azure的智慧雲端（intelligent cloud）事業，年度第二季營收年增23％，金額達146億美元。

此外，包含Xbox遊戲機、Surface筆電，以及Windows軟體授權在內的個人運算部門，第二季營收年增14％，至151.2億美元，優於市場預估的134.7億美元，金額亦超越智慧雲端事業。

(工商 )