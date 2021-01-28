美國國土安全部今天發出警告指出，由於對總統大選不滿，美國國內暴力威脅情況加劇，可能還會持續數週。這項警訊的發布日期從今天起，一直持續至4月30日為止。

國土安全部今天發布國家恐怖主義警訊指出，全美各地威脅情況日益嚴峻，在總統就職後的幾週內，這類威脅仍將持續。

訊息表明，部分出於意識形態動機的極端暴力分子因反對政府行使職權與總統過渡，加上被其他虛假訊息引發的不滿情緒，可能會持續煽動或進行暴力行為。

國土安全部指出，過去一年美國境內極端暴力分子受疫情帶來的限制、選舉結果與警察使用暴力等因素驅使發動暴力襲擊，這樣的情況可能會持續到今年年初。部分極端暴力分子也可能受6日國會山莊事件鼓舞，目標對準民選官員與政府機構。

不過，國土安全部在聲明中表示，目前並未有任何訊息表明有特定、可信的陰謀，但過去幾天，暴力騷亂仍在持續。

這次警訊是國土安全部1年來首度發布類似警告，上一次是在2020年1月警告伊朗可能進行網路攻擊。

(中央社)