環保署今(3)日審查「台電通霄發電廠第二期改建案計畫」，本次改建將新建5部燃氣機組，雖然「氣主煤從」是政府的能源方向，但環評委員仍擔心5部機組帶來的大量氮氧化物的排放將加劇臭氧空污，開發單位台電公司承諾，機組年平均氮氧化物排放量將由5ppm降至4ppm，本改建案經決議通過。

配合國家能源政策，為確保電力供應穩定、減少空污及二氧化碳排放，並持續提高天然氣發電占比，台電計畫將通霄電廠現有廠區範圍內，利用既有4、5號機拆除後的空地及廠內剩餘空間，興建5部總裝置容量330萬瓩(含)以下之燃氣複循環機組 ，若改建完成，年平均氮氧化物排放量將從1488公噸減少為1326公噸。

環評委員江鴻龍表示，通霄電廠的供電現況不到全國的10％，未來開發後會增加到15％，這樣合理性究竟如何需要補充說明，畢竟氮氧化物排放仍為大量，雖然濃度控制在5ppm，但國外先進電廠有些卻只到2ppm，新機組也應當引進新技術，將來天然氣占比仍會增加，對臭氧影響空污也很大，建議可再降低。

環委朱信指出，白海豚一直是西海岸開發的關注議題，通霄近海也有白海豚出沒，針對打樁噪音對白海豚的影響，開發單位應評估打樁噪音是否能再降低。

台電回應，國外氮氧化物的平均濃度可供參考，但要馬上降低到2ppm有採購案與廠商協調的難度，希望仍維持5ppm，但承諾加強減量，年平均濃度可降至4ppm以下。

環委白子易說，通霄電廠的開發範圍根據模擬統計，50年內發生規模6級以上地震機率為12％，機率其實挺高的，開發單位應有複合式災害的因應對策，確保安全。

本案在開發單位承諾新增5部機組的氮氧化物年平均排放量降為4ppm以下，並加強評估打樁噪音降低的可行性，本案決議通過。

(中時 )