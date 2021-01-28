韓國央行(BOK)28日最新數據顯示，2月份韓國製造商企業信心雖見增加，但還是擔心疫情後續發展，未來若失控將會再影響消費需求。

根據BOK報告，2月韓國製造商企業信心指數（BSI）已從元月份的77爬升至81。不過，還是遠低於悲觀與樂觀的分界線100。

2020年12月，韓國正與第三次新冠疫情搏鬥。當時，韓國每日確診人數激增平均約千例。目前，韓國將每日確診數量壓低至400或500左右，但韓國政府還是告誡民眾不要掉以輕心。

為了抑制疫情，自2020年12月12日以來，韓國就在佔半數人口居住的大首爾區，實施2.5級社交距離規範，其它地區則列為2級。再過幾天，若疫情沒有再失控，31日就可望解禁。如果屆時不如預期，大首爾區不排除會實施最高等級3的嚴格社交距離規範。

細分來說，衡量製造商對當下企業狀況的指標也有增加，元月為85，上個月為82。大型企業的BSI從元月份的85，小增至2月份的87，而小型業者的BSI則從67大增至73。

至於非製造業的BSI，也從元月份的64增至2月份的70。

(時報資訊)