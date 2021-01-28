晟德(4123)轉投資公司永昕(4726)為因應公司長期發展策略以及充實營運所需資金，辦理現金增資發行新股2500萬股，晟德看好全球生物藥委託開發暨製造服務(CDMO)市場規模持續攀升，永昕訂單能見度高，故決議將參與永昕本次現金增資案，每股認購價30.5元，晟德也不排除加大投資力道，最高投資金額上看4.32億元。

有鑑於全球生物藥委託開發暨製造服務(CDMO)市場規模持續攀升，永昕訂單能見度高，並於去年啟動一廠產能優化及二廠興建計畫，期待能進一步滿足既有及潛在客戶的需求。其中，產能上看1萬2000公升的永昕cGMP二廠工程如期推進，並已於日前舉辦上樑儀式，預計於2022年確效試產，2023年取得FDA、EMA及PMDA的查廠認證，全力配合指標性客戶韓國眼藥大廠SCD黃斑部病變Eylea生物相似藥之全球上市計畫生產供貨，同時也可望獲得更多類似的臨床晚期客戶之青睞。

看好永昕未來發展潛力並為協助該公司永續發展，晟德董事會決議將參與永昕本次現金增資案，本次現增認購價格為30.5元，總投資金額約1.32億元。此外，晟德也將視永昕實際募資狀況，加大投資力道，最高投資金額上看4.32億元。

(時報資訊)