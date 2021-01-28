1.台積電(2330)：美股重挫衝擊早盤股價一度重跌幅逾2.7%，惟低接買盤積極、月線有撐，600關守住。

2.聯電(2303)：業績利多出盡，盤初一度下殺逾8%，所幸50關有守，跌幅快速縮減至4.5%左右。

3.海光(2038)：產業面向好、綠能題材護駕，外資連兩日買超，晨盤開低後翻紅逆漲約1.5%。

4.車王電(1533)：電動車題材加持，昨外資轉買超60張，今早股價開低走高，衝上71.5元、漲幅近5%。

5.英利-KY(2239)：昨外資、自營商聯手買超178張，推升早盤股價開低走高近1.5%。

6.智伸科(4551)：今年獲利拚1股本，外資持續買超、昨三大法人聯手大買733張，盤初股價一度逆漲至191.5元。

7.王品(2727)：擬斥資25.9億元二度買庫藏股，早盤強勢護盤高漲逾5%，跳上5日線。

8.長榮(2603)：缺櫃短期無解，擬重金購4.4萬只貨櫃，股價一度翻紅，相對抗跌。

9.四維航(5608)：外資賣超力遞減，晨盤翻紅上漲近2.5%，重返10元、5日線。

10.聯發科(2454)：法說會報喜，外資連4賣超，土洋續對作，早盤轉跌逾3%。

11.博晟生醫(6733)：兩路並進拚3年內轉盈，上櫃首日剽悍大漲14%，蜜月行情火熱。

12.圓展(3669)：近日獲投信偏多操作，晨盤翻紅勁揚逾3%，觸及季線。

13.先進光(3362)：遭大立光狀告侵權判決相對有利，晨盤急拉漲停登半年高，上演慶祝行情。

14.亨泰光(6747)：布局角膜塑型鏡商機火力全開，19日掛牌來蜜月行情火紅，今日再觸漲停200元，上櫃來已飆漲近一倍。

15.華晶科(3059)：電動車題材大爆發，昨獲外資反手買超5477張，晨盤逆勢彈升4%，來到相對高檔。

16.中壽(2823)：借券賣出占總成交量過高遭列注意股，早盤隨大盤走跌，丟失周線。

17.凌華(6166)：攻MIH自駕電動車＋5G智慧工廠，早盤聞訊漲停，躍上10日線及月線。

18.和碩(4938)：越南子公司建廠有眉目，三大法人昨轉買超逾1.8萬張，早盤放量漲近2%。

19.宏碁(2353)：受惠遠距商機，外資昨擴大買超逾4.1萬張，早盤漲6%、改寫前高。

20.時碩工業(4566)：不畏外資連3日賣超，早盤觸及漲停。

21.宏致(3605)：四大產品線成長，筆電能見度看到年中，股價先前已回檔，開盤小揚展現抗跌力道。

22.雙鴻(3324)：今起執行庫藏股，對抗大盤重跌，成功守在平盤之上。

23.鴻海(2317)：美股重跌影響投資人信心，早盤一度跌逾3%，惟三大法人買超相挺，力守120元。

24.統一(1216)：迎農曆春節商機，外資連買5日、本土法人加入多方行列，早盤抗跌站穩短均之上。

25.廣宇(2328)：車用題材形成護城河，低接買盤強勁，黑翻紅大漲逾5%。

(時報資訊)