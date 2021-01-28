大陸杭州一名35歲王姓女子，多年前嫁給一名帥氣夫夫，丈夫半年前車禍身故，王女數月來一直為了丈夫意外身亡，陷入負面情緒中，日前身體不適就醫，得知病因後，讓她對丈夫的思念由悲傷轉為憤怒，原來她的病竟然與丈夫的風流有關，得了「梅毒」。

王女日前突然感覺胸前不舒服，就像有東西壓在胸口無法呼吸，她到當地診所就醫時告訴醫生，從丈夫半年前車禍過世，她就每天鬱鬱寡歡，2個月的某天突然覺得前胸麻木，胸口就像被壓了重物，摸上去麻麻的。

據《錢江晚報》報導，醫師起初懷疑是乳腺疾病，但經過超音波等多項檢查後，並非乳腺疾病，王女懷疑是自己太思念丈夫的焦慮抑鬱情緒，於是改到杭州大醫院檢查。

杭州醫院醫師問王女「傷心過度是否會導致胸口難受、喘不上氣？」，隨後王女的妹妹補充：「我姐夫很帥，像玄彬，很討女人喜歡，當初有很多姑娘喜歡他，他選了我的姐姐，所以我姐姐對姐夫很死心塌地，姐夫一走對她打擊太大了」。

醫師聽到這番話心裡有底，不排除王女的病可能有丈夫生性風流有關，於是對王女進行梅毒篩檢，檢驗結果出爐後，王女果真罹患「梅毒」，王女聽後當場崩潰，直呼「不可能！不可能！我怎麼會得這種病？」，瞬間從悲傷轉為對亡夫的憤怒，但只能積極接受治療。

(中時新聞網)