台南市警三分局將在台江大道各路口執行超速取締勤務。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區台江大道1日深夜發生1車6死重大車禍，連日來家屬招魂、民眾路過拍照，讓撞車地點的塑膠工廠更低調，員工面對外界詢問都不願表達意見。

台江大道發生1車6死重大車禍，被小客車撞上的塑膠工廠警衛室一時成了焦點，該工廠原本為機械公司，現轉租給塑膠工廠，警衛室早已停用關門，未設警衛。

塑膠工廠門口連日來陸續有死者家屬前往舉辦招魂儀式，路過民眾頻頻拍照，並向附近居民確認是否就是社會矚目的案發地點。黃姓女死者的家屬3日下午1時許提早前往工廠門口招魂，很快完成儀式後離去。

「這裡是6死車禍的工廠嗎？」、「你們上班會覺得恐怖嗎？」、「這路段路面真的不平嗎？」面對外界詢問，塑膠工廠員工異常低調，三緘其口不願回應。

台南市去年死亡車禍件數創7年來新高，台江大道每年超速案件超過4000件，居安南區最高，台南市警3分局已表示，未來每周5天，將在轄區各路口設取締超速勤務。

(中時 )