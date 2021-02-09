重機在停車格內停好好，馬尾妹硬拖讓它瞬間倒地（左圖）；短褲妹與馬尾妹合力將重機扶起（右圖）。（截自臉書《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》影片）

許多地方車位難尋，一些不明事理或不懂法規的民眾，看到停車格只停一台重型機車就不爽，硬是想要重機讓位。有網友貼出影片，2名年輕女子硬是要移動停在路邊停車格內的重機，使出吃奶之力的結果，重機側摔倒地，眾多車友看了氣炸，忍不住飆罵。

現行法規規定，紅、黃牌重機比照汽車停在汽車車位，但許多地方車位難尋，重機停在汽車格常引發糾紛，不少車主哀怨被狠瞪，重機被推倒、搬出車格更是時有所聞，甚至還會被惡意破壞。

有車友在臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》PO出一段影片，只見一台黃牌重機停在路邊停車格，一輛銀色小車下來一個馬尾妹、一個短褲妹，兩個妹子左瞧右瞧後硬是倒車擠進停車格。

不過車子仍有半個車身在停車格外，於是馬尾妹動手想要移動重機，不過她使出吃奶之力的結果，就是讓重機側翻倒地，她一個人拉不起重機，最後兩個妹子合力死拖活拉才把重機立起。

車友們看完影片忍不住飆罵：「是智障嗎？請車主直接吉下去」、「無知到慘不忍睹」、「只有三寶能超越三寶，無知到這種程度已經無人能出其右了」、「看的拳頭都硬了」、「混帳到了極點，一定要報警處理，讓她賠，車主知道吧」、「瘋女人 停好好的為什麼要動別人的車都開車了多走路會死？真的很好奇四輪怎麼不徒手移車，看重機好用好欺負？」、「這汽車駕駛...一點常識都沒！金害耶！有堆高機是不是就可以把別人的汽車嚕去路中間！」。

(中時新聞網)