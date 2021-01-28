蘋果（Apple）預期今年第1季疫情不會更糟，業務未受影響，首季iPhone 12供需可望平衡，解決高階機種供應受限狀況，若首季美元匯率續弱，對蘋果毛利率有正面助益。

蘋果今天公布去年第4季財報，展望今年第1季，根據國外科技網站MacRumors報導，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）指出，由於全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情仍有不確定因素，蘋果仍不會對第1季營運做出具體財測，不過目前預期疫情不會更糟。

蘋果指出，儘管目前仍有疫情案例發生，部分地區重啟封城，不過蘋果業務未受影響。

他預期第1季穿戴裝置的年成長幅度將會趨緩，今年第1季也會按照以往在耶誕假期之後的做法，調節AirPods的通路庫存。

法人問及弱勢美元對於去年第4季毛利率的影響，梅斯特里指出毛利率表現反而優於預期，主要受惠營收增加、產品組合強勁，去年第4季毛利率只有受到成本小幅影響。

他指出，部分新興市場國家的貨幣相較於一年前、兌美元匯率反而更弱，若美元續走弱，對蘋果來說是順風，從目前匯率來看，今年首季有機會受惠。

展望今年第1季iPhone出貨表現，蘋果表示相對樂觀，預期首季供需可望平衡，可解決去年第4季iPhone 12 Pro以及Pro Max高階機種供應受限的狀況，目前看市場對於高階機種需求仍相當強勁。

觀察去年第4季各產品表現，梅斯特里表示，所有產品項成長幅度都有兩位數百分點，帶動去年第4季營收創歷史新高。

在各產品表現中，去年第4季iPhone營收較前年同期成長17%，來到655.97億美元，占去年第4季整體營收1114.39億美元比重約58.8%，主要是iPhone 12需求強勁帶動，此外服務項目營收也創歷史單季新高，來到157.61億元，較前年同期大增24%。

不過受到美股道瓊指數重挫633點、創3個月來最糟表現影響，台股今天早盤一度大跌逾300點，主要蘋概股受累，其中晶圓代工龍頭台積電一度跌破新台幣600元關卡，達598元，跌17元，跌幅約2.76%。

鴻海早盤一度跌破120元整數關卡，最低來到118元，跌幅達4%，大立光則逆勢翻紅，來到2995元，小漲0.67%。（編輯：楊凱翔）1100128

(中央社)