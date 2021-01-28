美國Fed示警在疫情衝擊下，經濟復甦恐趨緩，波音財報令市場失望，美四大指數重挫，道瓊崩跌逾600點之多，創去年10月28日以來最大跌幅，標普500指數也跌掉今年所有漲幅，亞股難置身事外，日韓股早盤雙雙大跌約2%，台股開跌181.6點、報在15519.85點，其後在權值股全數壓盤走跌下，指數一度重挫逾300點，跌破月線大關，本周美股進入財報季，產業利多氛圍雖延續，但美國新紓困方案出現變數，干擾短線市場投資情緒，加上今晨歐美指數重挫，恐使盤面震盪加劇。

權值股今幾乎全數倒地，台積電(2330)早盤一度跌破600元關卡，最低598元，跌17元、跌幅約2.76%，隨後跌幅收斂，回到600元之上，展開600元大關保衛戰，股王大立光(3008)今開低，早盤後逆勢拉高，上漲逾1.8%，站回3000元大關，觸及3035元，鴻海(2317)開低震盪，跌幅逾3.5%，蘋果三大指標股，僅大立光相對有撐。聯發科(2454)法說報喜，外資全數將其目標價調升至千元以上，但依舊不敵大盤走弱，下跌逾2%，聯電(2303)去年獲利創14年新高，今股價同樣不領情，盤中重跌逾6%。

今日盤面僅剩下零星題材股點火，光學族群表現不差，先進光(3362)遭大立光狀告侵權，判決相對有利，今上演慶祝行情，盤中直接衝上41.25元漲停鎖住，華晶科(3059)則受惠電動車題材大爆發，盤中股價大漲逾3%，亨泰光(6747)布局角膜塑型鏡商機火力全開，一度漲停、站上200元大關。宏碁(2353)受惠疫情帶動遠距上班、線上教學帶動筆電商機，今延續昨日強勢，股價大漲逾6%，最高達28.65元。

分析師表示，目前短期均線跌破，短線恐進入整理，台股指數在受外資針對台積電等權值股連續調節下，指數回檔跌破月線，短線指數有走弱疑慮，且考量封關日將屆，市場資金調節壓力較重，買盤力道隨著年節將至而縮減，指數漲幅空間有限，另外，美國紓困案卡關，國際股市動盪，考量台灣疫情升高，且隨著封關倒數，外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加，將壓抑指數表現空間，宜提高風險意識，選股僅建議工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。

(時報資訊)