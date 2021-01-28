記憶體大廠旺宏(2337)去年獲利年增77%，每股純益2.9元。公司對於今年營運展望樂觀，今年會是更好的一年，所有產品線都是好的一年。受到台股開低，旺宏今隨台股開低1.1元為39.6元，早盤股價在40元附近震盪，進行40元關卡保衛戰。

旺宏去年營收398.01億元，年增14%，毛利率33.7%，拉升6.2個百分點，稅後淨利53.26億元，年增77%，每股純益2.9元。

旺宏昨(27)日召開法人說明會，總經理盧志遠表示，目前沒有看到烏雲，去年已經是不錯的一年，今年會是更好的一年，所有產品線都樂觀。

以旺宏去年第四季營收來看，Nor Flash占37%、Nand Flash占9%，ROM占比重45%、代工服務(包括6吋以及8吋)占比重9%；以去年來說，四大產品線均有成長，其中，代工服務成長最大，其次為反應宅經濟效應的ROM。

旺宏對今年三大產品線展望樂觀，其中，預計在可見的未來Nor flash都是缺貨，尤其是要求高品質的汽車、工業應用領域，整體記憶體價格今年估平穩向上。

旺宏總經理盧志遠指出，汽車市場回溫對旺宏是很正面，目前汽車用記憶體也是缺產能，此外，去年9月後雖然中國基地台客戶需求中斷，但其他客戶已都補上，毛利率還更好。

另外，6吋廠將按計畫在今年3-4月完成客戶訂單後就關閉，將會找尋最佳利益的處理方式，處分是選項之一，將連廠房、設備一同出售，若出售將有處分利益。

(時報資訊)