具24小時全年無休、零接觸及尊重隱私等特點的i郵箱，已被不少雙薪上班族家庭視為隨身地址，主動要求寄件人將包裹寄至鄰近i郵箱。為造福更多網購族群，中華郵政公司今日宣布，即起在momo購物網網購，可選擇配送至全國任一i郵箱，享受快速到貨及智慧取件的便利。

中華郵政表示，自今年1月27日起與富邦媒體科技股份有限公司合作，民眾於momo購物網訂購的商品，皆以最快速的郵路送達i郵箱，收件區域如屬快捷郵件服務範圍內，大都可在出貨隔日收取到貨通知簡訊；收件人憑簡訊取件碼，於3天內至指定i郵箱，在螢幕上輸入手機末3碼及取件碼即可領取，不僅免排隊等候，亦免出示身分證明文件或印章，取件不用30秒。

中華郵政公司已於全國各地郵局、學校、社區、捷運等人潮密集處及偏遠地區布建超過2400座i郵箱，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，確保收件人隱私與取件安全。i郵箱是物流的ATM，也是先進國家發展智慧城市與提升郵政普及服務的指標配備，除提供逆物流等多面向服務外，亦具備代收貨款及智慧郵筒等附加功能，歡迎物流及電商業者善加利用。

(中時 )