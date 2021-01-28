作家劉墉在臉書指出，近期在某天下雨天時，穿著知名品牌運動鞋外出，沒想到因鞋子不耐溼滑，差點滑倒、更差點被一輛車撞死，他今天透過影片在消基會記者會指出，呼籲政府應訂定「止滑標準」，保障民眾安全。

劉墉表示，日前穿著新購買的運動鞋，路上行走時卻差點滑倒被車撞死，也讓他開始注意到很多朋友穿著運動鞋走路時滑倒，讓他發現原來國家並未對一般的鞋子訂定「止滑標準」，建議政府應訂定標準、防止民眾受傷。

消基會榮譽董事長程仁宏說，依消保法規定「企業應確保商品符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性」，而消費者購買運動鞋當然可以合理期待其有防滑的設計，而目前鞋子應施測項目僅有耐寒、加熱、脫色等標準，卻沒有止滑標準，消保處應訂定止滑國家標準。

長期從事鞋子設計相關研究的中華大學工管系教授李開偉則說，多數的鞋具在乾地板有適度的抗滑性，但一般的消費者會滑倒多數在溼滑的地面，而止滑重要在於大底的軟硬度、紋路，建議消費者不應選購過軟材質、並應以橫向紋為主。

消基會建議，主管機關應檢討一般鞋具的國家標準，納入鞋底摩擦係數測試，作為市場抽測的依據及業者遵循的法規。

(中時 )