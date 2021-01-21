動漫迷看過來！今年寒假綠舞日式園區推出全新「Cosplay熱血動漫祭」體驗，引進時下最夯的動漫服裝，遊客可以化身成自己喜愛的角色，和美麗日式園區造景拍照打卡，留下美好旅遊回憶。活動價NT$699/人，「JUMP！寒假三天兩夜」住房專案，全新動漫Cosplay每人最低不到2千5。

即日起至2021年4月4日止，綠舞的「JUMP！寒假三天兩夜」住房專案，每房最低NT$12,998起，雙人客房最低一睌一人只要NT$3,249、四人客房最低一睌一人只要NT$2,368，此方案須連續入住2晚。

旅客除可享兩日早餐，還能暢玩日式園區最新推出「Cosplay熱血動漫祭」、搶先體驗館內全新「跳跳床」設施、品嚐主廚精選經典雙人下午茶（原價NT$499+10％／套），加碼再贈最受大小朋友歡迎的日式神輿體驗以及忍者之森二擇一，還有刺激有趣免費戶外滑草及射箭活動，不用費力安排行程、輕鬆享受三天兩夜精彩假期、享受開心親子渡假放電時光！

綠舞新活動和設施連袂推出，就是讓全家大小出遊玩得更開心盡興。飯店精心打造的室內跳跳床以及攀岩設施全新開放，讓大小朋友可以體驗彈跳運動的魅力，除了可以提高肢體協調度、增加身體的意識平衡及協調感，另還有規劃室內攀岩區，讓你鍛練耐力、感受征服路線的成就感！「室內跳跳床」搶先體驗價NT$200起。

為迎接寒假，「舞饌日式料理」也推出春季全新「心舞會席」料理，食材用料再升級，極具日式傳統風味「味噌牛朴葉燒」，主廚獨家三種味增醬黃金比例調和，鮮嫩牛肉裹著味噌醬以及朴葉清香，香氣四溢；改良自京都傳統豆腐料理「海鮮南禪寺蒸」綿密入口軟嫩無比；特色菜餚「金瓜海鮮揚出」改良自傳統道地蘭陽糕渣作法，選用宜蘭壯圍南瓜配上蟹肉、昆布湯熬煮成凍，酥炸至金黃亮色，再淋上以冬山鄉素馨紅茶為底的特製醬汁。

最後還有抗寒必備鍋物「梭子蟹春雨煮」，主廚將三點蟹等澎湃海鮮端上桌，帶點黑胡椒香氣以及微微奶香湯頭，讓人齒頰留香。「心舞會席」美味價NT$1,280+10％／客，房客再享原價75折優惠（不含春節連假期間）。快來享受味視覺兼具的食藝饗宴！

活動詳情可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw或訂房專線03-960-3808轉6202/6203。

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