受美股大幅下跌衝擊，以及投資人高處不勝寒，先出脫科技相關持股再說，日經225指數早盤收28,323.06點，下跌312.15點，跌幅1.09%。東證股價指數早盤暫收1,844點，下跌16.07點，跌幅0.86%。

朝日人壽資產管理(Asahi Life Asset Management)表示，日經明顯受到美股表現不佳影響，加上代表恐慌的VIX狂飆升之下，也進行持股調節。

在美國聯準會發表最新聲明，波音股價下跌，以及避險基金大舉賣出長期部位後，27日美股創下三個月以來最大跌幅。

此外，全球每日確診數激增，加上疫苗推廣不順，投資人因而感到憂心，恐慌指數VIX揚升至2020年10月30日以來最高位置。

日股中晶片相關族群領跌，瑞薩電子（Renesas Electronics）下跌4.56％，阿爾卑斯電氣（Alps Alpine）下跌3.35％，愛德萬測試(Advantest)也下跌3.17％。

媒體和網路廣告商CyberAgent下跌8.52％，成為日經指數中跌幅最大的一檔。

日經指數的權值股也見走跌，軟體銀行(SoftBank Group)跌4.15％，東京威力科創(Tokyo Electron)下跌2.62％，成衣業者迅銷 (Fast Retailing)跌0.12％。

發那科(Fanuc)二度上調財測，樂觀預估營業利益可達1,058億日圓約10.1億美元，年增長估19.8％，故股價也跟著一度上漲1.55％。

表現優異個股，漲幅最大的是三越伊勢丹控股(Isetan Mitsukoshi Holdings)，上漲了6.77％，其次是三菱汽車(Mitsubishi Motors)上漲5.91％，川崎汽船Kawasaki Kisen Kaisha也漲5.44％。

(時報資訊)