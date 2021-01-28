儘管蘋果上季財報亮眼，且預告營收有望加速成長，但Mac、iPad、iPhone 12遭遇「供給瓶頸」，致使蘋果盤後股價重挫4%，連帶國內蘋果零組件供應商股價相對弱勢，不過大立光(3008)及玉晶光(3406)因股價跌深處於低檔成為資金避風港，盤中股價逆勢守在紅盤之上。

蘋果於27日美股盤後公布2021會計年度第1季財報，單季營收突破千億美元，達1114.4億美元，年成長21%，其中iPhone營收656億美元，年成長17%，服務營收157.6億美元，年成長24%，Mac營收86.8億美元，年成長21%，iPad營收84.4億美元，年成長41%，每股盈餘(EPS)為1.68美元，均優於市場預期，對於本季，蘋果未發布財測，只預告營收有望加速成長。

蘋果上季財報亮眼，且本季營收有望加速成長，但半導體等元件缺料問題未解，致使Mac、iPad及iPhone 12遭遇「供給瓶頸」，且服務事業營收面臨比較高基期的挑戰，Apple Watch和AirPods成長也可能趨緩，至於頭戴式耳機AirPod Max供不應求的情況則將延續到第2季。

蘋果當紅產品遇到「供給瓶頸」，服務事業基期高及穿戴產品成長可能趨緩，致使蘋果盤後股價重挫4%，銅箔基板廠—台光電(2383)、PCB廠—華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)及散熱模組廠—雙鴻(3324)等盤中股價弱勢，僅大立光及玉晶光盤中股價逆勢力守紅盤。

(時報資訊)