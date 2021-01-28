大陸汽車製造商吉利再傳出將投資美國電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，簡稱FF）。路透引述兩名知情人士稱，FF計畫與一家空殼公司（SPAC）合併以實現上市，吉利便是其中錨定投資者，擬投資7.75億美元。

該知情人士說，這筆合併交易最早可能於美國當地時間29日宣佈，對法拉第未來的估值將約為27億美元。

考慮到美國憂心中國技術崛起，其對國家安全影響的日益升級，這次中資參與交易對拜登新政府而言可能是一項政策考驗。

報導稱，法拉第未來已同意與一家特殊目的收購公司（SPAC）－Property Solutions Acquisition Corp合併。其中一位消息人士稱，吉利將以私募股權投資已上市公司股份（PIPE）的形式，為該交易提供7.75億美元的融資。

吉利、法拉第未來和Property Solutions尚未對此置評。

SPAC就是通過首次公開發行（IPO）籌集資金、旨在收購私人公司的空殼公司，2020年成為華爾街最受歡迎的投資工具之一。對於被收購的公司來說，合併是不同於傳統IPO的另一種上市方式。

(工商 )