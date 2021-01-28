台鐵潭子站前卵石廣場將打造貨櫃商城，地面已完成枕木鋪設，但10多只貨櫃運來置放，之後又撤離。（王文吉攝）

台鐵潭子站前廣場原置放10多只貨櫃，預定打造貨櫃商城，但日前全數清空，民眾質疑「該不會招商不順、不開了？」台鐵局台中貨運服務所表示，之前因程序不完備，才先將貨櫃吊離，目前已取得交通部同意函，待市府臨時建照核發即可施工，預計元宵節前完工。

台中鐵路高架化後，潭子站前卵石廣場規劃為多目標商業空間，並委外打造貨櫃商城，原訂去年9月啟用，因變更設計，申請展延到12月底，但至今仍未開幕。現場10多只貨櫃日前更被全數吊離，卵石廣場空蕩冷清，民眾質疑「該不會招商不順利、胎死腹中？」

對此，台鐵台中貨運服務所經理江權祐說明，貨櫃商城預定地鄰近高架鐵路橋墩，考量結構安全，去年要求業者退縮、更改設計，並向市府申請臨時建照；原本主管機關同意函由台鐵局提供，但市府認為有「球員兼裁判」之嫌，因此改由上級主管機關交通部同意。

江權祐表示，交通部同意函已取得，待市府核發臨時建照即可施工。強調潭子站貨櫃商城招商順利，已招商8成以上，考量農曆春節將屆，堆置貨櫃有礙觀瞻，才先將貨櫃吊離，廠商最近將開始施工，預計元宵節前完工啟用。

(中時 )