白沙港是進入小琉球的「島門」，不過正對著港口的商店街長期停業關門，縣府近日重新辦理招商評選，希望重新擦亮小琉球門面。（潘建志攝）

多數遊客都是從白沙港進入小琉球，是對小琉球的第一印象，可說是「島門」；不過正對著港口的商店街長期停業關門，破敗景象讓門面嚴重落漆。屏東縣政府近日重新辦理招商評選，希望重新擦亮小琉球門面，帶動周邊觀光休閒產業發展。

琉球鄉白沙交通碼頭2002年啟用，縣府於隔年委由琉球鄉公所管理，鄉公所也針對商店街進行招商。直至2018年琉球鄉公所去函縣府，表示不繼續代管，縣府因此於2019年9月收回管理權。

這幾年小琉球觀光極夯，每到旺季白沙港總是擠滿人潮，長期停業關門的商店街不但阻礙周邊觀光發展，也有礙整體觀瞻。縣府接手後雖想重新改造招商，不過卻有建築物及土地的問題，因此先辦理都市計畫變更、建築物結構安全鑑定，及補照等作業。

交通旅遊處表示，該處土地分屬縣府及鄉公所，原本地目有港埠用地、廣場用地、停車場用地，縣府去年公告實施「變更琉球風景特定區計畫」，讓地目相符。另外原建築有建築執照及使用執照的問題，也進行補照作業，讓空間合法化。

因執照取得需一段期程，為了加快改造腳步，縣府同時辦理9間商店招商及評選作業。第一階段有4家商店通過審查評選，其他5家進行第二階段投標，將於5日進行審查。

(中時 )