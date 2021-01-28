澳洲智庫「洛伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）周四公布針對近100個國家的「COVID防疫表現指數」（COVID Performance Index），並點名紐西蘭、越南與台灣在防疫表現上最成功，排名前三名，而英國與美國的防疫表現則敬陪末座。

洛伊研究所表示，周四公布的指數未包括2019年12月確診第一例新冠狀病毒感染病例的中國，因該國缺乏公開透明的數據。

根據這份報告，除了紐西蘭、越南與台灣之外，防疫表現前十名的國家尚包括泰國、賽普勒斯、盧安達、冰島、澳洲、拉脫維亞與斯里蘭卡，這些國家的總計與人均確診數與染疫死亡數較少。

該智庫採使用截至2021年1月9日的數據，就總共98個國家在出現第100例確診病例後36周的防疫表現進行評估，評估指標包括各國的確診數、每百萬人確診數與病故數、確診數占檢驗比例，以及每千人的檢驗數。

在這項報告發布時，全球新冠狀病毒確診數已經突破1億大關，而染疫死亡人數已超過200萬。

美國累計確診數超過2500萬人，排名第94。印度確診數超過1100萬人，排名第86。染疫死亡人數在歐洲排名第一的英國，在防疫成績上排在第66名。

這項指數顯示，亞太地區國家是遏阻這場大流行病的優等生，而歐洲與美國則被快速傳播的新冠肺炎疫情「迅速擊潰」。

該報告指出，經濟發展水平或國家之間的政治制度差異，對分析結果的影響並不如外界所假設或宣傳那樣明顯。整體而言，人口較少、社會具凝聚力，以及機構能力較強的國家，在應對像大流行病此類全球危機上相對具有優勢。

(時報資訊)