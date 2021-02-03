取自賴清德臉書

因應疫情，高中以下各級學校延後開學，副總統賴清德今天在臉書宣導各項防疫新措施，並強調，延後開學期間，若需照顧孩童，家長中一人可請防疫照顧假，不會影響其薪資等。

賴清德表示，因應校園防疫措施，今年寒假開學日延後，相關大型考試時間和範圍也有所調整，提醒大家要留意。

新措施包括：高級中等以下學校開學日，延至2月22日；大專校院2月22日（含）以後開學；樂齡中心、樂齡大學、社區大學及終身學習機構，2月22日（含）後開學；公立幼兒園（含專設幼兒園）2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

他也貼出今年度大型考試時間及範圍調整狀況，109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日）：考試日程不變、考試範圍將配合調整，範圍另行公告。

大學指考：考試日程調整，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。賴清德表示，各級學校的校園清潔消毒以及防疫作業物資的儲備，也都會在開學前完成整備，請家長、同學放心。

他強調，延後開學期間，若需照顧12歲以下或身心需照顧的孩童，家長中一人可請防疫照顧假，人事總處和勞動部都有相關規範，不會影響其薪資等。呼籲「全民防疫各級校園總動員」。

(中時 )