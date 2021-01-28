大同(2371)切入電動車市場不缺席！執行副總戴豐樹今天表示，大同邁向電動車市場是一定要的，鴻海MIH平台很好，台灣在生產製造具有優勢，只是未來誰和誰的策略聯盟這個比較重要，一定要有人整合，也許MIH也是一個整合也不一定，但還是希望政府也能出手幫忙，由政府整合最好。

大同成功開發台灣首款國產電動巴士「250kW動力系統」，今日攜手工研院發布成果。媒體關心未來大同在電動車市場的企圖心，戴豐樹明確表示：大同邁向電動車市場是肯定的，切入該市場後營收一定會增加，大同有9個事業群，6個事業群和電有關，走電動車的路是一定要。大同電錶世界有名，已經賣到日本去，日本東京電力公司已經用了很多大同的電錶，又怎麼知道未來電錶不會用到汽車上。

有關鴻海在去年10月16日在科技日上發布MIH電動車平台，大同是否也會參與成為合作夥伴。戴豐樹認為，鴻海MIH平台很好，他說「我自已開的也是特斯拉，特斯拉透過網路提醒更新，而MIH的控制可能會更多，希望政府也能出手幫忙。」

至於政府要怎麼幫忙？戴豐樹笑說，這要問工業局！對MIH的印象，有些零件是可以用網路或是5G控制，這個工作量應該是很大，以往沒有電動車，若要換個什麼就一定要換零組件，因此每4年換一次；但有了電動車隨時隨地都可以換，所以是個好事。但重要是信賴度，測試還是要做，因為和人命有關。

戴豐樹也表示，未來電動車不會只有特斯拉和Apple car，大家都在枕戈待旦，Toyota不做嗎？一定會做，也有辦法做。再過2~3年，大同就可以看到各品牌車場聲勢浩大。因為他們自己已經有工廠，可以一次到位。

(時報資訊)