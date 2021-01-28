75歲以上自駕族每3年換駕照1次，嘉義市有77％的換照辦理率，且有60.5％的成功率，交通部公路總局行動監理車將巡迴嘉義市80處據點，為高齡者辦理換照，79歲黃姓阿公已2次換到駕照，他說，換照有保障，很高興還能自己開車。
嘉義市79歲黃姓阿公通過體檢、認知功能檢測，第2次換到駕照，他說，平時參加衛生局樂齡健康訓練，從30多歲開車至今，很高興順利換到新駕照，代表體能及健康都還不錯。
嘉義市副市長陳淑慧表示，「高齡駕駛人駕駛執照管理制度」自2017年7月1日開始實施，3年多來由監理站到衛生所、樂齡中心辦理，現在要擴展至樂齡據點6處、逆齡人生22處、關懷C據點43處及失智關懷據點7處共78處，加上原有的2處，共80處可以辦理換照，希望提升高齡駕駛整體辦理率達到85％。
嘉義區監理所表示，嘉義市高齡駕駛違規件數2017年7月1日至今共有794件，前3名是闖紅燈、紅燈右轉、未依規定轉彎或變換車道，實施換照前高齡違規率約18.6％，實施半年後降至14.5％。
行動監理車巡迴長照關懷據點到站服務，就是希望藉由到長輩常活動的據點做服務，找出尚未換照的潛在對象，讓長輩對自己的體能及認知功能進一步了解，進而能換照，維護自己及用路人的安全。
(中時 )
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