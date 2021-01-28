倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開低下殺拉回，終場重挫285.57點，跌幅1.82％，收在15,415.88點；櫃買指數亦同步下跌3.65點作收，跌幅1.95％，收在183.09點；三大法人進出方面，外資續賣325.27億元，投信轉買14.96億元，自營商續賣19.24億元，惟外資法人於台指期買超294口多單，累計淨空單部位為27,807口，心態呈現謹慎保守。

美國聯準會（Fed）報憂，警告美國經濟正在放緩，導致VIX恐慌指數飆升、美股四大指數全面重挫，連帶台股也籠罩在不安的漩渦中。不過，儘管短期大盤將有震盪整理之必要，惟就歷史經驗來看，在多頭架構下，當台股遭遇非理性恐慌下殺時，反而是低接的好機會。

就經濟面角度而言，即使全球疫情仍嚴峻，遠距商機卻因此崛起，PC、NB及雲端相關需求增溫，加上5G手機換機潮、電動車與車用電子拉貨啟動等利多，相關零組件缺貨漲價題材持續發酵。此外，國際貨幣基金（IMF）上調今年全球經濟成長預測至5.5％，高於去年10月預估的5.2％，而美國今年經濟成長率也上看5.1％。且資金熱錢效應持續，投資人對於短線的恐慌性下殺，無須過度緊張。

個股方面，本周納入投資組合的鴻準，擔綱鴻海集團搶進電動車領域之要角，目前已完成輕量化關鍵的鋁合金壓鑄技術開發，自手機機殼進軍至車殼，未來營成長可期。

選股方面，伴隨台積電持續往先進製程大舉投資、擴張，大聯盟成員營運可望受惠，股價若有拉回可低接；其餘則包括創意、鴻準、樺漢、匯鑽科等，在後市營運看好下，逢低均值得留意。

(工商 )