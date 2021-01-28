台中市日前發生一起3個月大女嬰猝死案，台中地檢署檢察官今天會同法醫解剖遺體，初步排除外力致死，疑似疾病猝死，已採集檢體送法醫研究所化驗，進一步釐清死因。女嬰母親到場表示，她沒有毆打或虐待女兒，將配合檢警偵辦。

台中市消防局21日接獲通報，西屯區1名3個月大女嬰意識不清，搶救人員到場發現女嬰已無生命跡象，緊急送醫不治，檢方依過失致死罪嫌諭令女嬰的生母李姓女子限制住居。

據了解，李女前後共3段婚姻，生下婚生及非婚生子女共7名，因無力撫養曾由社會局協助出養5名嬰兒，去年懷孕，但住居不穩定，台中市社會局社工曾介入提供社福資源協助，她在11月產下龍鳳胎，男嬰已委託安置，女嬰由李女照顧，沒想到，日前昏迷身亡。

台中地檢署表示，檢察官會同法醫相驗解剖，發現女嬰並沒有明顯外傷，初步排除是外力致死，女嬰為早產兒，出生時體重僅1500公克，而且身體健康狀況不佳，疑似疾病猝死。

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(中時 )