冷熱交替的時候，較易發生猝死，若可把握黃金4分鐘進行CPR心肺復甦術以及使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊急救，常可救人一命！第一保持續捐助AED，讓民眾在外若需要時可以立即發揮其救人一命的功效。 第一保表示，今年寒流持續籠罩全台，氣溫驟降至10度以下，全台感受「極低溫」氣候，各地也陸續傳出猝死案例，而且猝死年齡層有下降的趨勢。在保險的本質是以人為本，該公司結合企業核心「保險職能」減少事故之發生，關懷社會，從2016年開始執行捐贈AED 在全台落地開花政策，因此，先在第一人呆總、分公司及延平南路辦公處所設置自動體外心臟電擊去顫器（簡稱 AED）並委請中興保全及立偉電子提供 90 分鐘「簡易民眾 CPR+AED」之教育訓練，幫助員工了解如何使用 CPR+AED，以利員工於辦公處所或在外時，如發現緊急狀況同仁得學以致用，具備「能救人、會救人、敢救人」的素養，發揮臨危之時，救人一命的能力，增加患者之存活率。

因此，第一保在2017 年也取得台南市政府衛生局頒發AED 安心場所之認證，截至2020年止，在全台368鄉鎮市區已捐贈25台AED，第一保表示，希望使受贈之行政區成為安心健康場域。第一保持續進行 AED 捐贈，將以不同的行政區域為主，希望達到368鄉鎮之每 1 個行政區一台 AED，以落實本公司的AED 在全台落地開花政策。

第一保指出，關懷社會除捐贈AED外，該公司網路投保專區和第一社會福利基金會(非關係企業)，共同舉辦網路公益捐贈「1+1的愛心」活動，讓保戶透過網路投保不但可以省保費還可以做公益。3月31日前於第一保網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保金額不限且於專案代號鍵入TFS123，每位會員不但可獲$50元電子禮券外，第一保再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。2021迎金牛，網站還推出春節返鄉「第一保物多如牛毛」月月抽獎活動。

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