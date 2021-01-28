黃芳彥南加州現身 奢華享受揭秘

黃芳彥涉嫌替扁家洗錢2.8億元，2008年逃亡赴美，2009年被特偵組通緝成為首位遭特偵組發布通緝令的「頭號通緝犯」，驚傳在美國過世。當年他打越洋電話給特偵組，供認幫吳藏匿一批珠寶，特偵組從他家中西裝口袋，搜出75件珠寶，經鑑定價值上億元。

2009年1月23日，黃芳彥自洛杉磯致電特偵組，供認幫吳藏匿一批珠寶，特偵組搜索黃住處，在其西裝口袋找到75件珠寶，包括6款名錶、11顆裸鑽、58件珠寶，經鑑定裸鑽價值4700多萬，珠寶價值5500多萬元，總計價值破億元。

特偵組2009年3月18日對黃芳彥發佈「特偵緝字1號」通緝令，黃也成為首位遭特偵組發布通緝「頭號通緝犯」，時效至2034年1月22日。黃涉嫌協助吳淑珍處理國泰世華銀行保管室鉅款，也幫吳以6000萬買寶徠豪宅。2008年黃離境赴美。

特偵組2017年裁撤，黃芳彥案移交北檢，這批被查扣的75件裸鑽、珠寶向台銀租保管箱藏放，也隨著移交北檢處理、保管。

(中時新聞網)