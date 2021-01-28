黃芳彥南加州現身 奢華享受揭秘

2008年11月間因涉嫌國務機要費洗錢案而逃到美國的前新光醫院副院長、陳水扁家親信黃芳彥，驚傳在美國加州過世，陳屍車內，其弟弟黃重彥證實這項消息，他說，姪子來電通知，23日與24日都有親友與他通過電話，確切的死亡時間大家都還在釐清，他並且證實，黃芳彥逃往美國時曾帶槍出去，當時曾說，必要時會自我了結。

黃重彥在西區開設診所，晚間多家媒體湧入，黃重彥證實接到姪子的電話告知黃芳彥已過逝，他說現場很亂，有很多警察，車上還有安眠藥。

對於外界傳說車上也發現一把手槍，黃重彥說，不意外，因為當年黃芳彥逃亡至美國時，曾經帶著一把槍，當時怕FBI會直接闖進門要抓他，他還說過，必要時會開槍自轟。

胞弟黃重彥證實黃芳彥死訊。（資料照片）

至於黃芳彥是何時過逝？黃重彥也表示，很多親友都說，23、24日兩天都有連繫上他，大家也在釐清。

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(中時新聞網)